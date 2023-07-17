Кристофер Нолан не планирует снимать ещё один супергеройский фильм

В недавнем интервью каналу HugoDécrypte известный режиссёр Кристофер Нолан рассказал, что не планирует в будущем снимать супергеройский фильм. Напомним, что Нолан известен в том числе трилогией про Тёмного рыцаря с Кристианом Бейлом в главной роли.

Третья часть, «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», вышла в 2012 году. На этом трилогия Нолана завершилась и, судя по всему, после работы над лентами про Бэтмена, постановщик не будет браться за кинокомиксы.

Совсем скоро, 21 июля, выйдет новый фильм Нолана — «Оппенгеймер». Над чем будет работать режиссёр после этой картины, неизвестно. Кстати, «Оппенгеймер» не выйдет в России официально, но наверняка доберётся до российских зрителей различными обходными путями.