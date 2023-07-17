Вышел свежий ролик «Оппенгеймера», посвящённый испытанию ядерного оружия

Universal Pictures опубликовала свежий ролик, посвящённый фильму «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. В ролике рассказывается про испытание ядерной бомбы «Тринити», над образцами которой работал американский физик и учёный Роберт Оппенгеймер.
В видео также есть комментарии актёров и самого Кристофера Нолана. По словам создателей ленты, она получилась очень глубокой и напряжённой. Сам Нолан назвал историю Оппенгеймера одной из величайших за всё время.
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Официально до России картина не доберётся.
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