Фильм «Флэш» заработал в США даже меньше, чем провальный «Зелёный фонарь» в 2011 году

По итогам пятой недели проката сборы «Флэша» упали до минимальных значений. За прошедший уикенд кинокомикс с Эзрой Миллером достигла отметки в $ 263 млн и уже точно не окупит свой бюджет в $ 340 млн.

Одной из главных причин провала стали слабые сборы в США. В домашнем регионе «Флэш» собрал всего $ 106,8 млн — это на $ 10 млн меньше, чем результаты «Зелёного фонаря» в 2011 году. Кинокомикс с Райаном Рейнольдсом тогда называли полным фиаско, однако и обошлась лента студии Warner Bros. куда дешевле.

Уже 18 июля картина официально выйдет в цифровых сервисах, где лента может принести кинокомпании дополнительную выручку. Однако в целом «Флэш» уже точно не оправдал возложенных на него ожиданий, из-за чего будущее Эзры Миллера в киновселенной DC кажется ещё более туманным.