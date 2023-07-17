Фильм «Флэш» заработал в США даже меньше, чем провальный «Зелёный фонарь» в 2011 году

По итогам пятой недели проката сборы «Флэша» упали до минимальных значений. За прошедший уикенд кинокомикс с Эзрой Миллером достигла отметки в $ 263 млн и уже точно не окупит свой бюджет в $ 340 млн.
Одной из главных причин провала стали слабые сборы в США. В домашнем регионе «Флэш» собрал всего $ 106,8 млн — это на $ 10 млн меньше, чем результаты «Зелёного фонаря» в 2011 году. Кинокомикс с Райаном Рейнольдсом тогда называли полным фиаско, однако и обошлась лента студии Warner Bros. куда дешевле.
Уже 18 июля картина официально выйдет в цифровых сервисах, где лента может принести кинокомпании дополнительную выручку. Однако в целом «Флэш» уже точно не оправдал возложенных на него ожиданий, из-за чего будущее Эзры Миллера в киновселенной DC кажется ещё более туманным.
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