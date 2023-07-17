Фильм «Претенденты» с Зендеей могут перенести из-за забастовки актёров Голливуда

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Тем временем голливудские студии начали раздумывать над переносом своих премьер на более поздние сроки, когда теоретически завершится забастовка актёров. В таком случае те смогут принять участие в пресс-туре и других рекламных мероприятиях, которые помогают продвигать фильмы в разных странах.

Вот и режиссёр Лука Гуаданьино предложил Warner Bros. и Amazon перенести картину «Претенденты» со звездой «Эйфории» и «Человека-паука» Зендеей. Отмечается, что компании пока не приняли окончательное решение: премьера всё ещё намечена на 15 сентября 2023 года.

«Претенденты» расскажут о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Девушка всё же делает судьбоносный выбор, однако второй претендент не сдаётся и вновь вторгается в её личную жизнь, надеясь, что она передумает.