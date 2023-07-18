Режиссёр «Спектра» и «Координат «Скайфолл» не снимет новый фильм про Джеймса Бонда
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Британский режиссёр Сэм Мендес, известный по фильмам «Красота по-американски», «1917», а также по двум фильмам о Джеймсе Бонде — «007: Спектр» и «007: Координаты «Скайфолл», подтвердил, что не будет снимать следующий фильм франшизы.
Мендес заявил, что получил щедрое предложение от продюсеров франшизы Майкла Джи Уилсона и Барбары Брокколи, но отказался от него.
Режиссура «Скайфолла» была одним из лучших опытов в моей карьере, но у меня есть театральные выступления и другие обязательства, включая постановки «Чарли и шоколадная фабрика» и «Короля Лира», которые требуют от меня полного сосредоточения в течение следующего года.
Пока продюсеры ищут режиссёра, фанаты до сих пор не знают, кто из актёров следующим возьмёт на себя роль Джеймса Бонда.
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