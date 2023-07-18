Актёр Мэтт Дэймон отказался уходить в отпуск из-за съёмок в «Оппенгеймере»

Актёр Мэтт Дэймон в недавнем интервью рассказал, как чуть не потерял роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». По его словам, это связано с отпуском.

Актёр обсуждал со своей женой, что планирует взять паузу в карьере и уйти в отпуск, чтобы уделять больше времени семье. Забавно, но Дэймон установил со своей женой одно правило — если звонит Нолан, любой отпуск отменяется. Так и произошло, поскольку постановщик пригласил Дэймона сняться в ленте.

Это может показаться выдумкой, но на самом деле это правда. Мне пришлось подробно обсудить со своей женой, что я беру отпуск. У нас в семье было что-то вроде оговорки, при которой я не ухожу в отпуск, если позвонит Кристофер. Мы не знали, работал он над чем-нибудь или нет, потому что он никогда о подобном не скажет. Он просто звонит тебе ни с того ни с сего. И вот такой момент настал.

Помимо Дэймона, в «Оппенгеймере» снялись Эмили Блант, Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью и другие.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля, но официальных показов в России не будет.