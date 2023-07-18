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Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» могут начаться в сентябре

Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» могут начаться в сентябре
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На сайте организации Film & Television Industry Alliance появилась дата начала съёмочного процесса четвёртого сезона «Ведьмака». Если верить информации, производство планируется начать 4 сентября в Лондоне. Официально дату начала съёмок нового сезона шоу не объявляли.

Интересно, что сейчас в США идут сразу две забастовки: сценаристов и актёров. Неизвестно, повлияют ли забастовки на дату начала съёмок четвёртого сезона проекта. В худшем случае производство будет отложено на более поздний срок, а вместе с этим сдвинется и дата премьеры.

Фото: Film

Последние три эпизода третьего сезона выйдут уже 27 июля. Это будет финал истории для Генри Кавилла — актёр покинет сериал, а на его замену придёт звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

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