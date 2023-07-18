Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» могут начаться в сентябре
Поделиться
На сайте организации Film & Television Industry Alliance появилась дата начала съёмочного процесса четвёртого сезона «Ведьмака». Если верить информации, производство планируется начать 4 сентября в Лондоне. Официально дату начала съёмок нового сезона шоу не объявляли.
Интересно, что сейчас в США идут сразу две забастовки: сценаристов и актёров. Неизвестно, повлияют ли забастовки на дату начала съёмок четвёртого сезона проекта. В худшем случае производство будет отложено на более поздний срок, а вместе с этим сдвинется и дата премьеры.
Фото: Film
Последние три эпизода третьего сезона выйдут уже 27 июля. Это будет финал истории для Генри Кавилла — актёр покинет сериал, а на его замену придёт звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
10:46
-
10:07
-
09:42
-
09:01
-
08:30
-
07:55
-
07:22
-
06:38
- 17 июля 2023
-
22:31
-
20:49
-
20:27
-
19:58
-
19:23
-
19:22
-
18:59
-
18:29
-
18:13
-
17:40
-
17:14
-
16:53
-
16:26
-
15:54
-
15:29
-
15:13
-
14:45
-
14:27
-
14:16
-
13:45
-
13:24
-
12:55
-
12:52
-
12:27
-
12:05
-
11:23
-
10:31
Партнерский контент