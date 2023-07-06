Интерес к третьему сезону «Ведьмака» резко упал по сравнению с предыдущими — сразу на 15%

Третий сезон сериала «Ведьмак» от Netflix привлёк на 15% меньше зрителей, чем прошлый — об этом сообщает отчёт Samba TV.

Если премьерные эпизоды второго сезона The Witcher просмотрели 1,3 домохозяйства, в этот раз дебютные серии собрали лишь 1,1 млн.

Авторы исследования также обращают внимание на потерю интереса зрителей по ходу просмотра. Начальный показатель ко второму эпизоду упал до 893 тыс. просмотров, к третьему — до 750 тыс., а пятый и последний доступный на данный момент эпизод решились посмотреть только полмиллиона человек.

Премьера третьего сезона The Witcher состоялась 29 июня, он получил довольно низкие оценки зрителей. Позже Netflix выпустил спорную рекламу сериала, которую в Сети восприняли неоднозначно.