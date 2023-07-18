Композитором фильма «Создатель» от автора «Изгоя-один» выступит культовый Ханс Циммер

Вместе с выходом второго трейлера стало известно, что композитором грядущего научно-фантастического фильма «Создатель» выступит знаменитый Ханс Циммер. Таким образом, за музыку в будущем фильме можно не переживать — за неё отвечает автор саундтрека к «Королю Льву», «Началу», «Гладиатору» и многим другим картинам.
Сюжет ленты «Создатель» расскажет о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории окажется потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец не только войне, но и самому существованию человечества.
Режиссёром фильма выступил Гарет Эдвардс, постановщик лент «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Годзилла». Главную роль в картине сыграл Джон Дэвид Вашингтон, известный по «Доводу». Премьера ленты состоится уже 29 сентября.
- 18 июля 2023
-
15:40
-
15:16
-
15:06
-
14:44
-
14:44
-
14:19
-
14:14
-
13:45
-
13:21
-
13:10
-
13:01
-
12:48
-
12:31
-
12:21
-
12:00
-
11:21
-
10:46
-
10:07
-
09:42
-
09:01
-
08:30
-
07:55
-
07:22
-
06:38
- 17 июля 2023
-
22:31
-
20:49
-
20:27
-
19:58
-
19:23
-
19:22
-
18:59
-
18:29
-
18:13
-
17:40
-
17:14