Композитором фильма «Создатель» от автора «Изгоя-один» выступит культовый Ханс Циммер

Вместе с выходом второго трейлера стало известно, что композитором грядущего научно-фантастического фильма «Создатель» выступит знаменитый Ханс Циммер. Таким образом, за музыку в будущем фильме можно не переживать — за неё отвечает автор саундтрека к «Королю Льву», «Началу», «Гладиатору» и многим другим картинам.

Сюжет ленты «Создатель» расскажет о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории окажется потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец не только войне, но и самому существованию человечества.

Режиссёром фильма выступил Гарет Эдвардс, постановщик лент «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Годзилла». Главную роль в картине сыграл Джон Дэвид Вашингтон, известный по «Доводу». Премьера ленты состоится уже 29 сентября.