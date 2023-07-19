Вышел первый трейлер «Призраков в Венеции» — экранизации романа Агаты Кристи

20th Century Studios представила первый большой трейлер фильма «Призраки в Венеции». Это экранизация романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хеллоуин», главные роли в которой сыграют Мишель Йео («Всё везде и сразу») и Келли Райли («Голгофа»). Поставил картину Кеннет Брана («Белфаст»).
Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.
Действие «Призраков в Венеции» происходит в Венеции после Второй мировой войны в канун Дня всех святых. Выйдя на пенсию и живя в добровольном изгнании в самом гламурном городе мира, Эркюль Пуаро неохотно посещает сеанс в полуразрушенном палаццо с привидениями. Когда одного из гостей внезапно убивают, детектив вынужден взяться за раскрытие дела, полного тайн и опасностей.
Премьера «Призраков в Венеции» состоится 15 сентября в кинотеатрах по всему миру. В России лента официально не выйдет.
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Фото: 20th Century Studios
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