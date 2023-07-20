Число подписчиков Netflix выросло почти на 6 млн после запрета на совместные аккаунты

Совладельцы Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс в свежем отчёте компании сообщили, что число подписчиков сервиса увеличилось аж на 5,9 млн человек. И это несмотря на то, что недавно Netflix ужесточил правила по обмену паролей и делению аккаунтов.

Сарандос и Питерс считают, что Netflix пошёл в правильную сторону, запретив делиться паролями, поскольку пока что это лишь увеличивает количество подписчиков.

Также появилась информация о выручке и общем количестве подписчиков сервиса. Так, выручка за прошедший квартал составила $ 8,2 млрд, а чистая прибыль составила $ 1,5 млрд. Сейчас у Netflix 238,4 млн платных подписчиков по всему миру.

Также Питер и Сарандос поговорили про доход с рекламы. Пока что он минимальный, но это планируют исправить.

Построить рекламный бизнес с нуля непросто, и нам предстоит много тяжёлой работы, но мы уверены, что со временем сможем превратить рекламу в источник дополнительного дохода в несколько миллиардов долларов.

Ещё Тед Сарандос и Грег Питерс выразили надежду, что все забастовки в США скоро прекратятся, а стороны придут к компромиссу.