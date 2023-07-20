Блогер Wylsacom прокомментировал сообщения о проверке правильности уплаты налогов

20 июля издание Mash сообщило, что налоговая инспекция в ближайшее время начнёт проверку финансовой документации Валентина Wylsacom Петухова и в случае обнаружения нарушений обратится в МВД для возбуждения уголовного дела.

Блогер прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале. Петухов заявил, что запросы от налоговой к нему приходят регулярно и он на них оперативно отвечает. В данный момент новых запросов от ведомства нет.

По количеству запросов от СМИ вижу, что надо эту новость прокомментировать. Запросы от налоговой на предоставление документов приходят регулярно, мы на них оперативно отвечаем. В данный момент запросов нет, но, если будут, так же оперативно ответим.

Валентин Wylsacom Петухов — один из самых популярных блогеров России. На его YouTube-канал с обзорами техники и гаджетов подписано более 10,3 млн человек. Ранее дела о неуплате налогов были возбуждены в отношении блогера Елены Блиновской, Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной.