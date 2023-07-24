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Вышел трейлер психологического триллера «Белый список» Алисы Хазановой

Вышел трейлер психологического триллера «Белый список» Алисы Хазановой
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«Атмосфера Кино» представила тизерный трейлер психологического триллера «Белый список» Алисы Хазановой. Производством картины занимается кинокомпания METRAFILMS.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат METRAFILMS.

Синопсис фильма «Белый список»

Весна 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности — до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.

Сценарий фильма написал Роман Волобуев при участии Алисы Хазановой. Продюсерами картины выступили Артём Васильев и Игорь Мишин.

Роли в картине исполнили Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Ираида Краснопольская и другие актёры.

«Белый список» выйдет в российский прокат 23 ноября.

Постер

Фото: METRAFILMS

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