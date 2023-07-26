Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» отложили на 2024 год — Redanian Intelligence

По информации издания Redanian Intelligence, производство четвёртого сезона сериала «Ведьмак» отложили на 2024 год. Это значит, что снимать шоу будут лишь в следующем году, хотя изначально съёмки планировались на конец этого года.

По какой причине Netflix решил перенести съёмки, не уточняется. Однако Redanian Intelligence предполагает, что это связано с двумя продолжающимися забастовками. Из-за того, что сценаристы и актёры бунтуют, снимать шоу в этом году не кажется возможным.

Напомним, что в четвёртом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. А увидеть актёра в образе ведьмака впервые можно будет во время съёмок, когда в сети наверняка появятся фотографии с площадки.

Первая часть третьего сезона «Ведьмака» доступна на Netflix, а вторая часть выйдет уже завтра.