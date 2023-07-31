Первые показы «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» крайне успешные — World of Reel

По информации издания World of Reel, недавно проводили тестовые показы «Полицейского из Беверли-Хиллз 4». Если верить данным, показы прошли весьма успешно, а картину очень тепло оценили.

Первые показы проводили в конце апреля, а затем снова в начале лета. Первые зрители остались в полном восторге от картины. Многие назвали фильм лучшей частью франшизы со времен оригинала, вышедшего в 1984 году.

Также многие очевидно сравнили ленту с фильмом «Топ Ган: Мэверик». По словам журналиста World of Reel, у «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» будет тот же основной каст и тот же полюбившийся саундтрек.

Отмечается, что четвёртая часть выйдет с подзаголовком «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Премьера состоится либо в конце этого года, либо в начале следующего.