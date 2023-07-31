Владимир Путин утвердил запрет на регистрацию в отечественных сервисах с зарубежной почтой

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также пользователи не смогут зарегистрироваться на отечественных сайтах через аккаунты, подключённые через иностранные сервисы, например Google или Apple ID. Теперь пройти аутентификацию можно будет по номеру телефона, через портал Госуслуг, с помощью единой биометрической системы или через российскую электронную почту.

По словам главы думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, поправка направлена на защиту персональных данных жителей России. Депутат объяснил, что регистрация через иностранные сервисы приводит к утечкам персональных данных или к их краже.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2023 года.