Блогер MrBeast подал в суд на своего партнёра по доставке еды из-за плохих отзывов

В 2020 году самый популярный блогер MrBeast решил попробовать себя ещё в одной сфере и запустил доставку готовой еды для клиентов. По информации издания Bloomberg, блогер подаёт в суд на своего партнёра, компанию Virtual Dining Concepts.
Компания отвечала за производство продуктов, включая известный бургер блогера. Причина судебного иска в том, что клиенты стали слишком много жаловаться на качество еды. MrBeast утверждает, что Virtual Dining Concepts больше заботилась о расширении линейки блюд MrBeast, чем о контроле качества, и что еда была достаточно плохой, чтобы нанести ущерб его репутации.
Фанаты MrBeast буквально называли еду «отвратительной» и «самой худшей, которую только можно есть в жизни».
Компания Virtual Dinings Concepts же сообщила, что иск блогера «изобилует ложными заявлениями и неточностями».
- 4 августа 2023
-
13:46
-
12:56
-
12:21
-
11:50
-
11:23
-
10:49
-
10:10
-
09:39
-
09:22
-
09:00
-
08:30
- 3 августа 2023
-
23:07
-
21:54
-
21:41
-
20:36
-
20:34
-
19:53
-
19:32
-
19:13
-
18:42
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
16:49
-
16:20
-
15:37
-
15:12
-
14:52
-
14:15
-
14:14
-
13:59
-
13:54
-
13:23
-
13:01
-
11:52