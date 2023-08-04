Блогер MrBeast подал в суд на своего партнёра по доставке еды из-за плохих отзывов

В 2020 году самый популярный блогер MrBeast решил попробовать себя ещё в одной сфере и запустил доставку готовой еды для клиентов. По информации издания Bloomberg, блогер подаёт в суд на своего партнёра, компанию Virtual Dining Concepts.

Компания отвечала за производство продуктов, включая известный бургер блогера. Причина судебного иска в том, что клиенты стали слишком много жаловаться на качество еды. MrBeast утверждает, что Virtual Dining Concepts больше заботилась о расширении линейки блюд MrBeast, чем о контроле качества, и что еда была достаточно плохой, чтобы нанести ущерб его репутации.

Фанаты MrBeast буквально называли еду «отвратительной» и «самой худшей, которую только можно есть в жизни».

Компания Virtual Dinings Concepts же сообщила, что иск блогера «изобилует ложными заявлениями и неточностями».