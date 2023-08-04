Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Блогер MrBeast подал в суд на своего партнёра по доставке еды из-за плохих отзывов

Блогер MrBeast подал в суд на своего партнёра по доставке еды из-за плохих отзывов
Аудио-версия:
Комментарии

В 2020 году самый популярный блогер MrBeast решил попробовать себя ещё в одной сфере и запустил доставку готовой еды для клиентов. По информации издания Bloomberg, блогер подаёт в суд на своего партнёра, компанию Virtual Dining Concepts.

Компания отвечала за производство продуктов, включая известный бургер блогера. Причина судебного иска в том, что клиенты стали слишком много жаловаться на качество еды. MrBeast утверждает, что Virtual Dining Concepts больше заботилась о расширении линейки блюд MrBeast, чем о контроле качества, и что еда была достаточно плохой, чтобы нанести ущерб его репутации.

Фанаты MrBeast буквально называли еду «отвратительной» и «самой худшей, которую только можно есть в жизни».

Компания Virtual Dinings Concepts же сообщила, что иск блогера «изобилует ложными заявлениями и неточностями».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023