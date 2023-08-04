Блогер Юрий Хованский женился в Сербии
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Блогер Юрий Хованский женился в Сербии на студентке Ксении Хромовой. Они уехали из России в сентябре 2022 года.
Согласно данным телеграм-канала «Mash на Мойке», пара официально заключила брак ещё в декабре прошлого года, однако сыграть свадьбу решила только летом. На празднике невеста была в белом платье и венке, а жених — в классическом чёрном костюме.
Фото: xkhovanskaya
Сообщается, что Ксения младше блогера на 10 лет. Со своей избранницей Юрий познакомился весной прошлого года, причём ещё будучи в отношениях с Марией Нелюбовой — своей предыдущей девушкой.
До переезда в Сербию Хованского обвиняли в оправдании терроризма из-за исполнения песни про «Норд-Ост». 20 июля 2022 года уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.
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