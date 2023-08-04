Умер Марк Марголис, звезда сериала «Во все тяжкие»

В возрасте 83 лет скончался актёр Марк Марголис. Зрителям он больше известен благодаря своей роли Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Последние минуты своей жизни актёр провёл в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке. Смерть наступила после непродолжительной борьбы с болезнью. Точный диагноз Марголиса не раскрывается.

За свою жизнь Марк Марголис снялся во множестве известных фильмов: «Реквием по мечте», «Чёрный лебедь», «Ганнибал», «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Ной», «Рестлер», «Запретная кухня» и так далее.

Также актёр отметился ролями в различных сериалах: «Тюрьма Оз», «Ваша честь» и «Константин». Фильмография Марголиса насчитывает десятки проектов.