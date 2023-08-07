Топ-10 популярных фильмов среди российских пиратов в июле — лидируют «Стражи Галактики 3»
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Платформа F.A.C.C.T. назвала десять фильмов, которые россияне чаще всего смотрели нелегально в прошедшем месяце.
В июле самым популярным среди российских пиратов стала третья часть супергеройского фильма «Стражи Галактики. Часть 3» от Marvel. В тройку также вошли «Флэш» и «Трансформеры: восхождение Звероботов».
Авторы исследования отмечают, что из-за успешной блокировки пиратских сайтов и других проблем количество страниц с нелицензированным контентом снизилось примерно на 10% — с 49,6 тыс. до 44,5 тыс.
Топ-10 самых популярных пиратских фильмов в России в июле:
- 1. «Стражи Галактики. Часть 3»;
- 2. «Флэш»;
- 3. «Трансформеры: восхождение Звероботов»;
- 4. «Город астероидов»;
- 5. «Снегирь»;
- 6. «Русалочка»;
- 7. «Круче некуда»;
- 8. «Лимб»;
- «Родители в законе»;
- «Нечто. Монстр из глубин».
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