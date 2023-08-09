В России представили iPhone 15 с дизайном «Джона Уика» за 634 тысячи рублей

Российский люксовый бренд Caviar представил коллекцию iPhone с дизайном «Джона Уика». Смартфоны в трёх дизайнах будут доступны как для iPhone 14/iPhone 14 Pro, так и для ещё не вышедших iPhone 15/iPhone 15 Pro.

Три дизайна на выбор Фото: Caviar

Viper — на титановом корпусе представлен рельеф пистолета TTI JW4 Pit Viper, а отдельные детали покрыты золотом 24 карата.

— на титановом корпусе представлен рельеф пистолета TTI JW4 Pit Viper, а отдельные детали покрыты золотом 24 карата. Baba Yaga — оснащена титановым корпусом, а на задней крышке смартфона выгравирован портрет Джона Уика, вокруг головы которого имеется титановый ореол. Также глаза героя горят белым цветом из-за светодиодов, встроенных в корпус.

— оснащена титановым корпусом, а на задней крышке смартфона выгравирован портрет Джона Уика, вокруг головы которого имеется титановый ореол. Также глаза героя горят белым цветом из-за светодиодов, встроенных в корпус. Bounty Hunter — титановый корпус украшен лазерной гравировкой монеты «Континенталь». Все элементы выполнены из полированного титана, применяемого в швейцарских часах.

Цены на модели начинаются с 439 тысяч рублей. За самый дорогой и эксклюзивный iPhone 15 Bounty Hunter 1Tb производитель просит 634 тысячи рублей.

Также к каждому телефону из коллекции прилагается особый подарок – монетка Континенталь, покрытая 24-каратным золотом. Дата начала продаж пока не раскрывается.