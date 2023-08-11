Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор перестанет сниматься в сериалах

Звезда сериала «Очень странные дела» от Netflix Дэвид Харбор заявил, что хочет завязать с телевизионными проектами. Актёр планирует снять в финальном сезоне Stranger Things, после чего сфокусируется исключительно на фильмах.

Как признался Харбор, он не хочет, чтобы его запомнили только по одной роли — вместо этого он хочет продемонстрировать весь спектр своего актёрского таланта.

Я хочу снимать оригинальные фильмы, которые идут в кинотеатрах. Вы не хотите гадить на людей, которые любят вас за то, в чём вы снимались и тоже любите. Но в то же время вы как бы хотите покинуть гнездо. У меня есть и другие таланты, и я хочу, чтобы вы это увидели. Я не хочу, чтобы люди кричали мне «Хоппер» на улице каждые пять минут до конца моей жизни.

Последним телевизионным проектом Харбора станет пятый сезон «Очень странных дел», съёмки которого должны были начаться этим летом, однако были отложены из-за забастовки сценаристов США. Судя по всему, его премьеру не стоит ждать раньше 2025 года.