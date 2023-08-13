Хейден Кристенсен — в новом трейлере сериала «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера
Поделиться
Компания Disney опубликовала очередной короткий трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам». В ролике показали Энакина Скайуокера до и после его превращения в Дарта Вейдера.
Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney+.
«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.
Главную роль исполнит Розарио Доусон, уже игравшая Асоку в «Мандалорце». Энакина снова сыграет Хейден Кристенсен. В сериале также можно будет увидеть Наташу Лю Бордиццо.
Премьера сериала состоится 23 августа в онлайн-кинотеатре Disney+. Первый сезон «Асоки» будет состоять из восьми эпизодов.
Комментарии
- 13 августа 2023
-
15:41
-
14:49
-
14:14
-
13:46
-
13:19
-
12:50
- 12 августа 2023
-
21:31
-
20:11
-
18:56
-
18:27
-
17:43
-
17:08
-
16:32
-
16:08
-
15:34
-
15:10
-
14:27
-
14:00
-
13:44
-
13:18
-
12:58
-
12:37
- 11 августа 2023
-
23:43
-
21:05
-
20:32
-
20:09
-
19:36
-
19:02
-
18:49
-
18:31
-
18:01
-
17:21
-
16:43
-
16:16
-
15:56
Партнерский контент