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Хейден Кристенсен — в новом трейлере сериала «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера

Хейден Кристенсен — в новом трейлере сериала «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера
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Компания Disney опубликовала очередной короткий трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам». В ролике показали Энакина Скайуокера до и после его превращения в Дарта Вейдера.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney+.

«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.

Главную роль исполнит Розарио Доусон, уже игравшая Асоку в «Мандалорце». Энакина снова сыграет Хейден Кристенсен. В сериале также можно будет увидеть Наташу Лю Бордиццо.

Премьера сериала состоится 23 августа в онлайн-кинотеатре Disney+. Первый сезон «Асоки» будет состоять из восьми эпизодов.

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