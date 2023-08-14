Два игрока из России прошли в плей-офф чемпионата мира по Valorant

Вчера вечером в Лос-Анджелесе завершился групповой этап Valorant Champions 2023, первенства мира по одноимённому шутеру от Riot Games.

По итогам первой стадии в плей-офф прошли восемь лучших команд, которые с 16 по 26 августа разыграют титул чемпиона мира по системе double-elimination.

В группе А первую позицию заняла Paper Rex из Сингапура, за которую выступает российский киберспортсмен Илья something Петров. В плей-офф также прошёл Тимофей Chronicle Хромов, играющий в европейской Fnatic.

В то же время турнир уже покинули Natus Vincere и Team Liquid, в каждой из которой играет по два игрока из России. «Рождённые побеждать» заняли 9–12-е место и получат $ 30 тыс., а Liquid — 13–16-е место с $ 20 тыс. призовых.

Фото: Liquipedia

Общий призовой фонд чемпионата по Valorant составляет $ 2,25 млн. Кроме того, все команды-участницы поровну разделят доход от продажи внутриигровых наборов — в прошлом году таким образом собрали $ 16 млн.