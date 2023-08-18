Red Dead Redemption запустили на ПК в 60 FPS — через эмулятор Nintendo Switch

После выхода переиздания Red Dead Redemption на Nintendo Switch энтузиасты протестировали игру на эмуляторе Yuzu. Оказалось, что культовый вестерн работает довольно стабильно на архитектуре OpenGL без каких-либо дополнительных патчей от сообщества.

Видео доступно на YouTube-канале GAMESMARK. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Так, на компьютере с процессором AMD Ryzen 5 5600x и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 в разрешении 1080р экшен работает в среднем с 59-60 FPS, однако в городах и некоторых сюжетных сценах бывают проседания до 40 кадров в секунду.

На ПК с видеокартой RTX 4070 в разрешении 4К ситуация не настолько радужная: в динамичных сценах средний FPS составляет около 30, однако в менее нагруженных эпизодах проект всё же достигает планки в 60 FPS.

С точки зрения производительности игра работает ещё лучше через архитектуру Vulkan, однако с ней в вестерне появляются графические артефакты. Вполне возможно, в ближайшее время фанаты выпустят патч для Yuzu, устраняющий основные проблемы игры.

Переиздание Red Dead Redemption вышло 17 августа на Nintendo Switch и PS4 (и PS5 по обратной совместимости). Знаменитый вестерн от Rockstar Games впервые перевели на русский язык.