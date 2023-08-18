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Премьера сериала «Асока» состоится на день раньше — 22 августа

Премьера сериала «Асока» состоится на день раньше — 22 августа
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Сегодня, 18 августа, стало известно, что премьера сериала «Асока» по «Звёздным войнам» состоится на день раньше — 22 августа. В эту дату на Disney+ выйдут сразу две первые серии.

После этого эпизоды будут выходить каждую среду вплоть до финала, который состоится 3 октября. Всего в первый сезон войдёт восемь серий с разной продолжительностью. Авторы шоу не раскрывают, с чем связан перенос.

«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.

Главную роль исполнит Розарио Доусон, уже игравшая Асоку в «Мандалорце». Энакина снова сыграет Хейден Кристенсен. В сериале также можно будет увидеть Наташу Лю Бордиццо.

Расписание первого сезона:
Расписание выхода серий первого сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам»
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