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Премьера Destiny 2 The Final Shape: показан финал саги шутера Bungie

Премьера Destiny 2 The Final Shape: показан финал саги шутера Bungie
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Bungie показала The Final Shape — масштабное расширение для Destiny 2, которое станет финалом «первой саги» шутера. В нём закончат основную сюжетную линию, которую запустили почти десять лет назад, осенью 2014 года. Релиз «Финальной формы» состоится 27 февраля.

Трейлер «Финальной формы» на русском языке

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Игрокам предстоит уничтожить главного злодея серии — Свидетеля, который победил в финале прошлого дополнения. Он пробрался внутрь Странника, куда теперь отправятся и все игроки. Внутри уже всё выглядит очень странно, поскольку антагонист меняет саму реальность.

Разработчики отмечают, что главная тема Destiny 2: The Final Shape — чувство неизвестности. Вы никогда не знаете, что будет ожидать впереди, насколько это странным будет и так далее. Это отразится и на том, как выглядят локации.

Сразиться с главным злодеем, правда, придётся в рейде, а не в сюжетной кампании.

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