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В сериале «Асока» почтили память умершего актёра Рэя Стивенсона

В сериале «Асока» почтили память умершего актёра Рэя Стивенсона
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Сегодня на Disney+ вышли первые две серии сериала «Асока». Издание Deadline обратило внимание, что создатели шоу почтили память актёра Рэя Стивенсона, который ушёл из жизни в мае этого года. В «Асоке» Стивенсон исполнил роль Бэйлана Сколла.

Отмечается, что в конце первого эпизода создатели шоу оставили трогательное послание в честь памяти Рэя Стивенсона с надписью.

Нашему другу Рэю.

Со смерти актёра прошло уже почти четыре месяца, причины до сих пор неизвестны. Мужчине было 58 лет.

Многие знают актёра как губернатора Скотта Бакстона из «RRR: Рядом ревёт революция», Тита Пуллона из «Рима» и Оттара из «Викингов». Актёр также появлялся в фильмах Marvel — он исполнил роль Вольштагга в первых трёх фильмах о Торе.

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