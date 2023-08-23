В сериале «Асока» почтили память умершего актёра Рэя Стивенсона

Сегодня на Disney+ вышли первые две серии сериала «Асока». Издание Deadline обратило внимание, что создатели шоу почтили память актёра Рэя Стивенсона, который ушёл из жизни в мае этого года. В «Асоке» Стивенсон исполнил роль Бэйлана Сколла.

Отмечается, что в конце первого эпизода создатели шоу оставили трогательное послание в честь памяти Рэя Стивенсона с надписью.

Нашему другу Рэю.

Со смерти актёра прошло уже почти четыре месяца, причины до сих пор неизвестны. Мужчине было 58 лет.

Многие знают актёра как губернатора Скотта Бакстона из «RRR: Рядом ревёт революция», Тита Пуллона из «Рима» и Оттара из «Викингов». Актёр также появлялся в фильмах Marvel — он исполнил роль Вольштагга в первых трёх фильмах о Торе.