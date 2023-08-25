Билеты на The International 2023 по Dota 2 дороже, чем на финал чемпионата мира по футболу

Организаторы чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 открыли продажу билетов на финальные дни турнира. Приобрести их можно на сайте Ticketmaster.

Напомним, в этом году цена на билеты заметно выросла: пропуск на главные матчи The International обойдётся в $ 699 плюс комиссии и налоговые сборы.

Американский комментатор Рики rkryptic Петерсон выложил скриншот, на котором финальная цена за два билета составила более $ 1,75 тыс., а пользователи из Канады жалуются на 30%-ный сервисный сбор.

Фото: rkryptic

Если сравнивать цены с другими спортивными мероприятиями, то даже билеты на финальный матч футбольного чемпионата мира в Катаре были дешевле — средняя стоимость входа на «Национальный стадион» составляла $ 812.