«Чувствую облегчение и печаль»: Джо Кири — о финале «Очень странных дел»

Недавно актёр Джо Кири, исполнитель роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела», дал интервью изданию Women's Wear Daily. В ходе разговора артист признался, что испытывает крайне смешанные чувства в связи с завершением шоу.

По словам Кири, он одновременно испытывает как чувство облегчения, так и печали.

Всей своей карьерой я обязан участию в этом сериале, и все новые возможности, которые у меня были с тех пор, появились благодаря шоу. Так что у меня крайне смешанные чувства. Я одновременно испытываю облегчение и печаль.

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» должны были начаться этим летом, однако были отложены из-за забастовки сценаристов США. Судя по всему, премьеру не стоит ждать раньше 2025 года.