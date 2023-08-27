«Чувствую облегчение и печаль»: Джо Кири — о финале «Очень странных дел»
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Недавно актёр Джо Кири, исполнитель роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела», дал интервью изданию Women's Wear Daily. В ходе разговора артист признался, что испытывает крайне смешанные чувства в связи с завершением шоу.
По словам Кири, он одновременно испытывает как чувство облегчения, так и печали.
Всей своей карьерой я обязан участию в этом сериале, и все новые возможности, которые у меня были с тех пор, появились благодаря шоу. Так что у меня крайне смешанные чувства. Я одновременно испытываю облегчение и печаль.
Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» должны были начаться этим летом, однако были отложены из-за забастовки сценаристов США. Судя по всему, премьеру не стоит ждать раньше 2025 года.
Подобные чувства испытывает и другой актёр сериала
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