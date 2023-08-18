«Это будет очень трогательно»: Дэвид Харбор — о финале «Очень странных дел»
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Актёр Дэвид Харбор, исполняющий роль шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», уже ознакомился со сценарием пятого, финального сезона шоу. Артист признался, что пока не дочитал его до конца, однако он знает о нём в общих чертах.
По словам Харбора, концовка будет очень трогательной. Что касается пятого сезона, то он будет посвящён центральным персонажам сериала: Одиннадцатой, Хопперу, Джоссу, Уиллу и Майку.
Я знаю, чем всё закончится, и это будет очень трогательно. Это термин, который я буду использовать. [...] Сценаристы отдадут должное главным персонажам: Одиннадцатой, Хопперу, Джоссу, Уиллу и Майку. Им уделят много времени, потому что зрители прожили с ними последние восемь лет.
Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» должны были начаться этим летом, однако были отложены из-за забастовки сценаристов США. Судя по всему, его премьеру не стоит ждать раньше 2025 года.
Есть и грустные новости
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