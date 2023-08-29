Sony работает над новым эмулятором PS2 для PlayStation 5 — инсайдер Mystic
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Компания Sony работает над новой версией эмулятора своей старой консоли PlayStation 2 для актуальной приставки PlayStation 5. Об этом в ходе последнего видео рассказал блогер Mystic.
По словам инсайдера, Sony может выпускать порты отдельных игр и раздавать их, к примеру, по подписке PS Plus Deluxe.
Сейчас эмулятор PS2 для консоли Sony последнего поколения работает с большим количеством проблем. Программа неудобна как для пользователей, так и для разработчиков, желающих обновить свою игру для PlayStation 5.
В начале прошлого года пользователи обнаружили свежий патент от Sony, связанный с новой механикой обратной совместимости — она должна была исправить текущие проблемы и позволить запускать на PS5 игры со старых приставок.
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