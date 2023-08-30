Первый эпизод сериала «Асока» набрал 14 млн просмотров
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На официальном сайте по «Звёздным войнам» появилось сообщение, в котором говорится, что первый эпизод сериала «Асока» набрал 14 млн просмотров.
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди обратилась к фанатам и поблагодарила их за поддержку. В частности она также выделила Розарио Доусон, Дэйва Филони и Джона Фавро.
Асока стала любимицей фанатов среди людей всех возрастов, и замечательно видеть, что она продолжает находить отклик у зрителей в своём собственном сериале. Я хочу отметить фантастическую работу, проделанную нашей творческой командой во главе с Дейвом Филони и Джоном Фавро, невероятный актёрский состав во главе с Розарио Доусон и нашу талантливую съёмочную группу — и от имени команды и всего Lucasfilm мы благодарим всех поклонников, которые были с Асокой на каждом этапе её пути.
Новые серии «Асоки» выходят на Disney+ каждую среду. Сегодня вышел третий эпизод.
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