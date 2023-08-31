Съёмки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном стартуют в марте — инсайдер

Инсайдер MyTimeToShineH сообщил в «Твиттере», что съёмки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном стартуют в марте 2024 года. Помимо этого, информатор сообщил, что в сиквеле появится персонаж Глиноликий.

Фото: Twitter

Изначально съёмки второго «Бэтмена» собирались начать в ноябре этого года. Журналисты связывают перенос с забастовкой Гильдии сценаристов США, в которой принимают участие режиссёр и сценарист ленты Мэтт Ривз и его коллега Мэтсон Томлин.

Задержка вряд ли как-то повлияет на выход сиквела. Премьера ленты всё ещё запланирована на 3 октября 2025 года.

«Бэтмен» — один из самых лучших фильмов 2022 года. Автором сценария и режиссёром фильма выступил Мэтт Ривз. Лента получила отличные отзывы от аудитории и критиков, а также собрала во всём мире приличные $ 770 млн. Вопрос о продолжении решился ещё в апреле 2022 года.