Starfield протестировали на 10 видеокартах

Сегодня, 1 сентября, в 3:00 мск Starfield от создателей «Скайрима» стала доступна всем обладателям раннего доступа. Блогер Дэниел Оуэн решил тоже опробовать игру и протестировал её на 10 видеокартах.

Сначала Оуэн отметил, что по умолчанию игре активируется технология масштабирования FSR 2, поэтому для многих тестов ему приходилось выключать её вручную.

Тестирование Starfield на 10 видеокартах

Видео доступно на YouTube-канале Daniel Owen. Права на видео принадлежат Daniel Owen/Bethesda.

Судя по результатам, Starfield оказалась крайне требовательной игрой — на RTX 4060 при 1080p, «низких» настройках и без использования FSR 2 тайтл выдаёт в среднем 63 FPS. Стоит отдельно подчеркнуть, что тесты блогер проводил в городе Новая Атлантида, поскольку данная локация максимально нагружает систему.

На бюджетной видеокарте GTX 1060 при «низких» настройках и с использованием технологии FSR 2 удалось добиться в среднем 37 FPS. При таких же условиях на RTX 2060 игра смогла выдать 57 FPS.

Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.

Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Тайтл доступен в Game Pass, а чтобы получить ранний доступ, нужно улучшить версию игры до премиальной.