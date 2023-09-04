Премьеру фильма «Наполеон» могут перенести на 2024 год
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По информации издания Variety, Sony может перенести премьеру фильма «Наполеон» на 2024 год. Всё дело в проходящих забастовках актёров и сценаристов.
Из-за бунтов Хоакин Феникс, сыгравший в картине, не сможет рекламировать фильм, что может сильно сказать на его популярности. Пока что данные о переносе не подтверждены, но если Sony отложит фильм, этому можно не удивляться.
Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной, которую сыграет Ванесса Кирби.
Премьера картины пока что намечена на 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+.
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