В QIWI пропала возможность пополнять российский Steam рублями
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Пользователи платёжной системы QIWI обратили внимание, что из списка доступных сервисов исчезла возможность пополнения баланса Steam российскими рублями.
В соцсетях QIWI признали, что это вызвано техническими сложностями на стороне партнёра — как только платежи станут доступны, возможность снова появится в списке. Конкретные сроки не сообщаются.
Сотрудники QIWI также предложили пока пополнять российские аккаунты Steam через QIWI KZ в тенге. При таком способе оплаты тенге автоматически конвертируются в рубли — судя по отзывам, способ всё ещё работает без проблем.
Ранее подобная проблема уже возникала, однако QIWI удалось найти обходные пути — например, перевод рублей в Steam через узбекские сумы.
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