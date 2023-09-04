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В QIWI пропала возможность пополнять российский Steam рублями

В QIWI пропала возможность пополнять российский Steam рублями
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Пользователи платёжной системы QIWI обратили внимание, что из списка доступных сервисов исчезла возможность пополнения баланса Steam российскими рублями.

В соцсетях QIWI признали, что это вызвано техническими сложностями на стороне партнёра — как только платежи станут доступны, возможность снова появится в списке. Конкретные сроки не сообщаются.

Сотрудники QIWI также предложили пока пополнять российские аккаунты Steam через QIWI KZ в тенге. При таком способе оплаты тенге автоматически конвертируются в рубли — судя по отзывам, способ всё ещё работает без проблем.

Ранее подобная проблема уже возникала, однако QIWI удалось найти обходные пути — например, перевод рублей в Steam через узбекские сумы.

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