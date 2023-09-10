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В NBA 2K24 нашли возможную отсылку на GTA 6

В NBA 2K24 нашли возможную отсылку на GTA 6
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На этой неделе состоялся релиз баскетбольного симулятора NBA 2K24. Внимательные геймеры сообщили, что обнаружили в игре намёк на GTA 6 — оба проекта разрабатываются Take-Two.

Фото: NBA 2K24

В одной из локаций есть плакат с изображением римской цифры 6. По цветовой гамме постер очень напоминает Vice City. Согласно слухам, в городе именно из этой части и будут происходить события GTA 6.

Напомним, в сентябре 2022 года в Сети появились десятки видео и тысячи строк исходного кода из раннего билда тайтла. Летом этого года суд Великобритании постановил, что за сливом материалов по GTA 6 стояли два человека — 18-летний Арион Куртаж и его 17-летний подельник (имя не раскрывается, поскольку парень не достиг совершеннолетия).

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