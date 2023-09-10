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Скандальная Gotham Knights получила рейтинг для Nintendo Switch

Скандальная Gotham Knights получила рейтинг для Nintendo Switch
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Видимо, скандальный экшен Gotham Knights может в ближайшее время выйти на Nintendo Switch. Дело в том, что версия игры для консоли получила возрастное ограничение сразу из двух местах — ESRB и рейтингового агентства Сингапура.

Фото: ESRB

Стоит отметить, что во время анонса Gotham Knights изначально планировали выпустить на PS4 и Xbox One, однако впоследствии разработчики отказались от идеи. По словам авторов, они пошли на такой шаг, чтобы обеспечить геймерам «наилучший игровой опыт». Версию для Nintendo Switch создатели игры никогда не упоминали.

На релизе Gotham Knights критиковали за плохую реализацию боевой системы, слишком тривиальный сюжет и 30 FPS на консолях, которые нередко проседают.

Gotham Knights доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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