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Продюсер «Очень странных дел» пообещал финал на уровне лучших мировых блокбастеров

Продюсер «Очень странных дел» пообещал финал на уровне лучших мировых блокбастеров
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Продюсер сериала «Очень странные дела» Шон Леви рассказал, что последний сезон шоу будет масштабнее и смелее, чем прежде.

В интервью для Total Film он отметил, что, несмотря на формат сериала, проект можно сравнивать с самыми грандиозными фильмами в истории кино.

Мы не можем оставаться на том же уровне, что в четвёртом сезоне, не расширяя масштаб и глубину. Это будет масштабная кинематографическая история, которая только называется сериалом. «Очень странные дела 5» столь же велик, как и любой из самых больших фильмов, которые мы только видели.

Ранее Дэвид Харбор, исполняющий роль шерифа Джима Хоппера, назвал концовку шоу очень трогательной.

Пятый и заключительный сезон «Очень странных дел» должен был выйти в 2024 году, однако теперь может быть отложен, так как съёмки были отложены из-за забастовки сценаристов и актёров Голливуда.

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