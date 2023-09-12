Apple показала iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, они впервые сделаны из титана
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Apple на сентябрьской презентации показала iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
- Pro-модели сделаны из титана — впервые в истории iPhone. Из этого же материала сделаны марсианские вездеходы. Внутри всё осталось из алюминия для улучшения ремонта.
- iPhone 15 Pro — самая лёгкая Pro-модель в истории.
- Размеры экранов остались прежними (6,1 и 6,7 дюйма), но рамки стали меньше.
- Процессор — новый 3-нанометровый чип A17 Pro с 19 млрд транзисторов с новыми CPU и GPU. Очень быстрый и соизмерим с крутыми ПК и поддерживает трассировку лучей.
- Скорость передачи данных — до 10 гигабит в секунду.
- Ремейк Resident Evil 4 и Resident Evil Village выйдут на iPhone 15 Pro до конца 2023 года, а Assassin's Creed Mirage появится в начале 2024 года.
- Появится кнопка Action — на неё можно установить любые действия, в том числе придуманные самим пользователем через «Команды».
iPhone 15 Pro
Фото: Apple
4 цвета iPhone 15 Pro
Чёрный, серебристый, синий и серый.
Четыре цвета
Фото: Apple
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