Вчера компания Apple провела презентацию, на которой анонсировала линейку iPhone 15. Было представлено четыре модели — обычная, Plus, Pro и Pro Max.
Смартфоны поступят в продажу 22 сентября. Несмотря на это, в Сети уже появились первые живые фото iPhone 15 и iPhone 15 Pro.
Фотографии iPhone 15
Фото: Apple
Фото: Apple
Фото: Apple
Фотографии iPhone 15 Pro
Фото: Apple
Фото: Apple
Фото: Apple
Также сегодня у российских ритейлеров открылись предзаказы смартфона. Минимальная цена за базовый iPhone 15 на 128 ГБ — 125 тыс. рублей. iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ стоит 250 тыс. рублей.
Отметим, что в iPhone 15 компания Apple впервые масштабно обновила все модели телефонов: в младших версиях значительно улучшили камеры и добавили динамический остров, а Pro-модели сделали очередной значительный шаг в остальных вещах.
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