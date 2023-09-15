TikTok впервые оштрафовали в Европе на $ 368 млн

15 сентября европейские регуляторы впервые оштрафовали TikTok. Теперь владельцам сервиса необходимо заплатить сумму в размере $ 368 млн. TikTok обвинили в нарушении правил защиты данных (GDPR) при обработке информации, касающейся несовершеннолетних.

Ещё в 2020 году в отношении сервиса велось расследование. Тогда у ирландского ведомства по защите информации возникли вопросы к некоторым настройкам. К примеру, учётные записи детей-подростков по умолчанию становились общедоступными — это позволяло любому пользователю просматривать и комментировать их видео.

Представители ведомства пришли к выводу, что такая настройка представляла риск для детей до 13 лет, которые смогли получить доступ к сервису, хотя им это запрещено. Кроме того, была недостаточно строгой и функция «родительского контроля», поскольку позволяла взрослым включать прямой обмен сообщениями для пользователей в возрасте 16 и 17 лет без их ведома.

В ответном письме представители TikTok заявили, что не согласны с решением и «особенно с размером наложенного штрафа».