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Фото Samsung Galaxy S23 FE во всех основных цветах появились ещё до анонса

Фото Samsung Galaxy S23 FE во всех основных цветах появились ещё до анонса
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В Сети появились фото новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S23 FE — ещё до официального анонса оценить внешний вид телефона можно благодаря постеру от Samsung.

По предварительным данным, новая модель получит экран с диагональю 6'3 дюйма с разрешением 2340х1080 и частотой обновления 120 Гц. Телефон будет оснащён быстрой зарядкой 25 Вт.

Фото: mydrivers

Интересно, что в разных регионах для Galaxy S23 FE будут использованы разные процессоры. В Северной Америке это Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, в других странах телефон оснащён чипом Exynos 2200.

Всего будет четыре камеры: основная на 50 мегапикселей и ещё две задние, а также фронтальная на 10 МП. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ внутренней памяти.

Согласно официальному постеру, у смартфона будет четыре цветовых вариации. Начало продаж ожидается в октябре.

Фото: Samsung

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