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iPhone 15 Pro Max оказался на 11% мощнее iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro Max оказался на 11% мощнее iPhone 14 Pro Max
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До выхода iPhone 15 осталось несколько дней, однако грядущий смартфон Apple уже протестировали в популярном бенчмарке AnTuTu. Судя по данным приложения, в тесте принимал участие iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ, работающий на базе нового процессора Apple A17 Pro.

По результатам тестирования смартфон набрал 1 641 883 балла. Это примерно на 11% больше, чем показатели iPhone 14 Pro Max. В общем рейтинге синтетических тестов iPhone 15 Pro Max занимает третье место, совсем немного уступая OnePlus Ace 2 Pro (1 648 735 баллов) и iQOO 11S (1 645 393 балла).

Фото: AnTuTu

Стоит учитывать, что в AnTuTu тестируется лишь синтетическая мощность смартфона. Большое влияние на работу устройства также оказывают операционная система и некоторые другие факторы.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, но до России новинка Apple доберётся лишь в начале октября.

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