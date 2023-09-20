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«Реальными планами мы поделимся, когда будем готовы»: Фил Спенсер — об утечке Microsoft

«Реальными планами мы поделимся, когда будем готовы»: Фил Спенсер — об утечке Microsoft
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Вчера произошла утечка Microsoft и Bethesda, из которой стало известно, что корпорация планирует выпустить в 2024 году обновлённую версию Xbox Series X, а Bethesda запланировала выпуск Dishonored 3, Ghostwire: Tokyo и других проектов.

На утечку в своих социальных сетях отреагировал глава Xbox Фил Спенсер. По его словам, большая часть информации из документа неактуальна. Реальными планами компания поделится по готовности.

Мы знаем об обсуждениях, которые ведутся вокруг наших старых документов. Тяжело видеть, что работа нашей команды вылилась сейчас таким образом. Реальными планами мы поделимся, когда будем готовы.

Ещё Спенсер направил специальное письмо командам Xbox, в котором подчеркнул, что подобное всегда разочаровывает.

Сегодня были непреднамеренно раскрыты несколько документов, представленных в рамках судебного разбирательства, связанного с нашим приобретением Activision Blizzard. Я знаю, что это разочаровывает, даже если многим документам больше года.
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