В России стартовали предзаказы флагманского смартфона Honor 90

20 сентября в России открылись предзаказы на Honor 90 — новый флагманский смартфон китайской компании Honor. Устройство доступно в двух вариантах: версия на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдётся в 45 тыс. рублей, а гаджет с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — в 50 тыс. рублей без учёта стартовых скидок.
Honor 90 оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1200х2664 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition с батареей 5000 мА/ч и поддерживает быструю зарядку до 66 Вт. Устройство поддерживает Google-сервисы с собственной оболочкой MagicOS 7.1.
Основная камера смартфона получила три модуля: один на 200 Мп, широкоугольный модуль на 12 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный сенсор.
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