Общество становится всё более настороженным к развитию искусственного интеллекта — опрос

С развитием технологий искусственного интеллекта всё больше людей начинают относиться к нему настороженно. Опрос, проведённый MITRE-Harris, показал, что всего 39% взрослых жителей США считают ИИ безопасным для человечества — это на 9% меньше, чем по результатам аналогичного опроса в конце 2022 года.
Всего в опросе приняло участие 2063 человека. Большинство проголосовавших (80%) опасается развития ИИ в сфере кибератак, краже личности (78%) и создании фейковой политической рекламы (74%). Примерно половина опрошенных боится того, что рано или поздно ИИ заменит их рабочие места.
При этом 46% респондентов заявили, что доверяют ИИ критические важные задания, включая обеспечение национальной безопасности. Стоит отметить, что это на 8% меньше, чем в прошлом году. Организаторы подвели итоги опроса, заявив, что в 2023 году американцы начали куда серьёзнее относиться к развитию ИИ как в отдельных сферах, так и в целом.
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