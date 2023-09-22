Игроки уничтожают рейтинг Payday 3 в Steam

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21 сентября состоялся релиз симулятора ограблений Payday 3 от Starbreeze Studios. В Steam геймеры приняли тайтл крайне прохладно — у шутера 59% отрицательных оценок на основе 8,4 тыс. отзывов

Фото: Steam

Игроки жалуются на плохую работу серверов, большое количество багов, отсутствие голосового чата, мизерное количество контента, невозможность найти матч, подключиться к лобби и кипу других проблем. На какое-то время разработчикам даже пришлось выключать серверы.

Хотел грабить и поднимать лавэ, в итоге грабанули меня.

Я просто не смог начать игру из-за бесконечного поиска лобби.

Максимально кривой запуск. Подождите пару месяцев, потом покупайте.

Помимо этого, из-за наплыва вопросов к представителям Starbreeze перестал работать и официальный Discord-сервер игры. Фанаты настоятельно не рекомендуют покупать Payday 3 в таком состоянии и дождаться выхода патчей.

Payday 3 доступен на ПК, PS5 и Xbox Series. Также шутер есть в Game Pass. Через какое-то время тайтл переведут на движок Unreal Engine 5.