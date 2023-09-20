Payday 3 с рабочим мультиплеером утекла на торренты
Поделиться
Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
До выхода Payday 3 ещё день, но игра уже есть на торрент-трекерах. Более того, пиратская версия даже способна запустить мультиплеерную часть шутера, хоть и с некоторыми манипуляциями.
За несколько дней до релиза разработчики убрали из шутера антипиратскую защиту Denuvo. Возможно, как раз это и послужило причиной такого быстрого слива на торренты.
Payday 3 — новая часть серии шутеров, в которой нужно вновь взять на себя роль грабителя и заниматься ограблением банков, магазинов и прочих мест. Разработчики обещают более продвинутую кастомизацию и улучшенный геймплей.
Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект есть в Game Pass. Через какое-то время тайтл переведут на движок Unreal Engine 5.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
13:29
-
13:07
-
13:03
-
12:46
-
12:35
-
12:22
-
11:55
-
11:18
-
10:47
-
10:13
-
09:31
-
09:09
-
08:33
-
08:19
-
07:05
-
06:30
- 19 сентября 2023
-
22:00
-
21:43
-
21:23
-
20:54
-
20:23
-
20:06
-
20:01
-
19:44
-
19:22
-
18:59
-
18:41
-
18:12
-
17:43
-
17:13
-
16:54
-
16:40
-
16:20
-
15:54
-
15:27
Партнерский контент